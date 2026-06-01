Nella notte a Taranto, un incendio ha distrutto tre auto parcheggiate nel centro della città, causando anche danni a edifici vicini. Le fiamme sono divampate improvvisamente, creando momenti di apprensione tra i residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Non risultano persone ferite. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Tarantini Time Quotidiano Momenti di apprensione nella notte a Taranto, dove un violento incendio ha interessato tre autovetture parcheggiate lungo una strada del centro cittadino, provocando danni anche agli immobili vicini. L’allarme è scattato nelle ore notturne, quando una densa colonna di fumo e le fiamme visibili a distanza hanno richiamato l’attenzione dei residenti della zona. In pochi minuti il rogo ha avvolto i veicoli in sosta, sviluppando un intenso calore che ha raggiunto anche le strutture circostanti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Notte di fuoco in città, tre auto distrutte dalle fiamme

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