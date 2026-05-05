Notte di fuoco a Roncoferraro | diverse auto distrutte dalle fiamme

Nella notte a Roncoferraro, diverse auto sono state distrutte da un incendio che ha interessato il parcheggio di un quartiere. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto con diversi mezzi. Sul luogo sono stati trovati resti carbonizzati di alcuni veicoli e sono in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto le fiamme a scatenarsi tra le auto parcheggiate?. Chi ha causato il rogo che ha svegliato il quartiere?. Perché sono dovuti intervenire due diverse stazioni dei carabinieri?. Quali indizi cercheranno i tecnici tra i resti dei veicoli?.? In Breve Intervento di due squadre dei vigili del fuoco di Mantova intorno alle 00:30.. Carabinieri di Roncoferraro e Sustinente effettuano rilievi tecnici su via Livelli.. Operazione di spegnimento eseguita con un'autopompa e un'autobotte dei soccorsi.. Indagini in corso per accertare guasti tecnici o cause esterne ai veicoli.. Due squadre dei vigili del fuoco di Mantova sono intervenute in via Livelli a Roncoferraro intorno alle 00:30 di questa notte per domare un rogo che ha distrutto diverse autovetture.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Notte di fuoco a Roncoferraro: diverse auto distrutte dalle fiamme Notizie correlate Notte di fuoco a Noicattaro: tre auto divorate dalle fiammeNotte impegnativa per i vigili del fuoco del comando di Bari, intervenuti intorno alle 3 del mattino nel comune di Noicattaro per un incendio che ha... Auto distrutte dalle fiamme in un parcheggio di OlginateNottata impegnativa per i vigili del fuoco, chiamati a intervenire in più scenari tra le province di Lecco e Bergamo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tre camion in fiamme nella notte a Vicenza, ipotesi atto doloso / IL VIDEO; Auto in fiamme, notte di paura a Gorgo al Monticano; Notte di fuoco a Noicattaro: tre auto divorate dalle fiamme; Notte di fuoco a Santa Croce Camerina: rogo nell’azienda Ortoimballaggi. Furgone a fuoco nella notte a Cadelbosco di Sopra: incendio dolosoIntorno all'1 di notte del 1° maggio, i carabinieri di Casalgrande, insieme ai vigili del fuoco di Reggio Emilia, sono intervenuti in via Eduardo De Filippo, nel comune di Cadelbosco di Sopra, a segui ... gazzettadiparma.it Sparatoria nella notte nel Cavone di Napoli, due ragazze di passaggio colpite alle gambeUn conflitto a fuoco a mezzanotte, due ragazze di passaggio colpite alle gambe: portate in ospedale, non sono in pericolo di vita ... fanpage.it Flotilla, Israele chiede altri 6 giorni di carcere per i 2 attivisti detenuti. L’elicottero, i droni e la nave: la notte di tensione per 4 barche dirette in Grecia x.com Svolta nelle indagini dell'omicidio di Filippo Scavo, ucciso la notte fra sabato 18 e domenica 19 a colpi di pistola La vittima era un esponente del clan mafioso Strisciuglio di Bari e uno dei referenti del clan nella zona di Carbonara - facebook.com facebook