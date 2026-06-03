infarto in crociera il ringraziamento del turista scozzese salvato a bari

Un turista scozzese ha ringraziato pubblicamente il personale sanitario di Bari dopo aver avuto un infarto durante una crociera. L’uomo è stato soccorso e stabilizzato in ospedale, dove ha ricevuto cure tempestive e adeguate. La sua testimonianza ha evidenziato l’efficienza del sistema sanitario locale nel gestire emergenze di questo tipo. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla qualità delle strutture di emergenza in città.

La buona sanità fa notizia, e colpisce quando a riconoscere la qualità delle cure è un paziente straniero. Per un uomo scozzese quella che doveva essere una tappa turistica a Bari di una crociera nel Mediterraneo si è trasformata in un’emergenza sanitaria, a causa di un infarto acuto durante la permanenza in città. Trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari, l’uomo è stato sottoposto a un tempestivo intervento di angioplastica che gli ha salvato la vita. Tornato nel Regno Unito dopo la guarigione, il paziente scozzese ha voluto scrivere una lettera di ringraziamento all’équipe della Cardiologia ospedaliera barese, diretta da Paolo Colonna, per esprimere la propria gratitudine nei confronti dei professionisti che lo hanno assistito. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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