A bordo di una nave da crociera, i casi di Hantavirus sono aumentati con due nuovi positivi, uno statunitense e uno francese. Un agente coinvolto nei soccorsi è deceduto per un infarto. La situazione legata alla diffusione del virus ha generato preoccupazione tra i passeggeri e il personale presente sulla nave. I contatti e le condizioni dei contagiati sono ancora oggetto di verifiche da parte delle autorità sanitarie.

Una crociera da sogno trasformata in un incubo a causa della diffusione del temibile Hantavirus che, giorno dopo giorno, continua ad allungare la lista dei passeggeri contagiati. Gli ultimi casi riguardano due turisti statunitensi e una passeggera francese, rimpatriati nella notte e immediatamente isolati in strutture specializzate. Come riferisce il Dipartimento della Sanità degli Stati Uniti, dei diciassette americani rimpatriati “un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro è risultato debolmente positivo all’Hantavirus tramite test PCR”. Da Washington precisano inoltre che i due passeggeri stanno viaggiando “nei compartimenti di contenimento biologico dell’aereo, a titolo precauzionale” e saranno trasferiti in un centro specializzato a Omaha, nello Stato del Nebraska.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Incubo Hantavirus sulla nave da crociera, crescono ancora i contagi: un altro turista statunitense e uno francese positivi. E muore di infarto anche un agente impegnato nei soccorsi

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