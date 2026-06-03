Infarto durante una crociera turista scozzese salvato al Policlinico di Bari

Notizia in breve

Un turista scozzese ha avuto un infarto acuto durante una sosta a Bari durante una crociera nel Mediterraneo. È stato trasportato in ambulanza al Policlinico locale, dove ha ricevuto cure tempestive. La sua condizione è stata stabilizzata e attualmente si trova sotto osservazione. La polizia ha gestito l’emergenza, e sono in corso accertamenti sulle cause dell’evento. La crociera è proseguita senza ulteriori incidenti.