Un passeggero americano a bordo di una nave da crociera è risultato positivo al test per l'Hantavirus, anche se senza sintomi. A bordo della stessa nave, una passeggera francese si trova in condizioni gravi. Nel frattempo, un agente di sicurezza è deceduto a causa di un infarto, senza alcuna connessione confermata con il focolaio virale. La nave aveva già effettuato il rimpatrio di diciassette cittadini statunitensi.

Non sono positive le notizie sul fronte Hantavirus: come riportato dai funzionari statunitensi, uno dei diciassette cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera MV Hondius colpita dal focolaio è risultato positivo al test ma fortunatamente asintomatico. A preoccupare maggiormente sono le condizioni di salute di una cittadina francese che ha contratto il virus. Le condizioni degli americani. Dopo il rientro che avverrà nella giornata odierna, tutti gli americani presenti su quella nave saranno portati al Centro medico dell'Università del Nebraska, dotata di una struttura di quarantena finanziata dal governo federale, per valutare se siano stati a stretto contatto con persone sintomatiche e determinare qual è il livello di rischio di diffusione del virus.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hantavirus, positivo un americano a bordo della nave da crociera. Grave una francese, un agente muore per un infarto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, un cittadino americano risultato positivo dopo il rimpatrio dalla nave da crocieraABBONATI A DAYITALIANEWS Il comunicato delle autorità sanitarie Usa Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha confermato...

Hantavirus, l'oncologo americano partito per una vacanza che si è ritrovato a gestire i malati sulla nave da crociera MV Hondius (incluso il medico di bordo)Raggiunto dalla CNN, Kornfeld ha raccontato di aver chiesto al medico di bordo se avesse bisogno di aiuto dopo aver saputo che uno dei passeggeri...

Argomenti più discussi: Un cittadino americano è risultato positivo all'hantavirus; Un cittadino americano è risultato positivo all'hantavirus; Hantavirus, contagi e rimpatri: la situazione, tutte le ultime news di oggi; Hantavirus, positivo un americano rimpatriato: 16 in quarantena in Nebraska.

NEWS - Un cittadino americano rimpatriato dalla nave crociera è risultato positivo all'hantavirus ift.tt/LFE1qJu x.com

Chris Brennan: Astrologia dell'Hantavirus: Congiunzioni Marte-Saturno e Epidemie reddit