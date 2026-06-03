Due sorelline piangevano davanti a una psicologa, temendo di non rivedere più la sorella maggiore, uccisa da madre e compagno. La vittima, chiamata Beatrice, aveva subito maltrattamenti che avevano portato al decesso. Le minori avevano assistito alle violenze e temevano di perdere anche il contatto con la famiglia. La vicenda riguarda episodi di violenza domestica con conseguenze fatali.

Piangevano le sorelline davanti alla psicologa perché non avrebbero visto crescere Beatrice, picchiata in ogni modo - fino a farla morire - dalla loro mamma e dal suo compagno. Dell'incubo fatto vivere alla bimba, Emanuela Aiello e Emanuel Iannuzzi, 44 e 42 anni, parleranno stamattina al gip durante l'udienza di convalida dell'arresto per maltrattamenti aggravati che hanno portato al decesso della piccola. Ma intanto dalle carte dell'inchiesta emerge con forza la figura delle due sorelline di 7 e 9 anni, bambine che sono state sostanzialmente abbandonate dalla madre, tanto che non è escluso - anche se per il momento non c'è conferma - che la donna possa essere accusata anche di abbandono di minori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Infanzia negata". Il dramma di Bea (e delle sorelline)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bimba morta a Bordighera, il dramma delle sorelline: per il pm punite e minacciate se mostravano affetto alla piccola BeatriceLe due sorelline della bambina di 2 anni, morta a Bordighera, sono state punite e minacciate se mostravano affetto verso di lei.

Oms, infanzia e povertà: rischio di morte entro i 5 anni doppio per i bambini delle famiglie più fragili, accesso ai servizi per l’infanzia ridotto del 50%Un nuovo rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità evidenzia che i bambini delle famiglie più fragili hanno il doppio di probabilità di...