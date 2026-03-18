Oms infanzia e povertà | rischio di morte entro i 5 anni doppio per i bambini delle famiglie più fragili accesso ai servizi per l’infanzia ridotto del 50%

Un nuovo rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità evidenzia che i bambini delle famiglie più fragili hanno il doppio di probabilità di morire entro i cinque anni rispetto ad altri. Il documento, presentato a Roma, mostra anche che l’accesso ai servizi per l’infanzia è ridotto del 50 per cento tra le famiglie con condizioni economiche difficili. I dati collegano direttamente povertà e salute infantile.

Il secondo rapporto europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità, presentato a Roma alla Pontificia Università Lateranense, descrive un legame diretto tra condizione economica familiare e salute infantile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Iscrizione nido d’infanzia. Cambiano i criteri: "Più attenzione ai bisogni reali delle famiglie"Da quest’anno gli undici comuni dell’Unione Empolese Valdelsa adotteranno nuovi criteri zonali per l’ammissione ai nidi d’infanzia, che entreranno in... Infanzia a rischio: 2,4 milioni di minori tra povertà ed esclusione socialeL’equità è la linea di partenza per garantire prospettive di crescita a tutti i bambini e le bambine nel nostro Paese. Aggiornamenti e notizie su Oms infanzia e povertà rischio di morte... Salute in Europa: Brown (Oms), anche nelle aree ricche, una percentuale compresa tra il 32% e il 74% dei bambini poveri arrivi a scuola affamataLa povertà in Europa rappresenta una sfida sistemica che colpisce anche chi possiede molteplici impieghi, manifestandosi attraverso condizioni di lavoro instabili, orari eccessivi e una profonda manc ... agensir.it Copertura sanitaria universale. Oms: Tra povertà e spesa out of pocket sono 400 mln le persone che non vi hanno accessoIl prossimo 12 dicembre sarà la giornata mondiale per la Copertura sanitaria universale, uno tra gli obiettivi globali di sviluppo sostenibile per il 2030. Garantire un accesso equo richiede una ... quotidianosanita.it