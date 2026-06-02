Bimba morta a Bordighera il dramma delle sorelline | per il pm punite e minacciate se mostravano affetto alla piccola Beatrice

Da tgcom24.mediaset.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le due sorelline della bambina di 2 anni, morta a Bordighera, sono state punite e minacciate se mostravano affetto verso di lei. La piccola sarebbe deceduta a causa delle botte ricevute dalla madre e dal suo compagno. Le minacce e le punizioni sono state riferite dal pubblico ministero come parte delle condotte delle adulti nei confronti delle sorelle minori.

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Picchiate, minacciate, chiuse in una stanza, costrette a pulire la casa. "Adultizzate", nel senso peggiore del termine: non solo costrette a prendersi responsabilità e a svolgere mansioni non adatte alla loro età, ma anche forzate a vedere troppo presto gli orrori di cui gli adulti sono capaci. È il termine scelto, non a caso, dai servizi sociali nella relazione finita negli atti d'indagine che ha portato in carcere Emanuel Iannuzzi, 42 anni e Emanuela Aiello, 44 anni, per i maltrattamenti che hanno portato alla morte Beatrice, la figlia più piccola della donna, che a soli 2 anni avrebbe perso la vita sotto le botte ricevute dalla madre e dal suo compagno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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