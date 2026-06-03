Industria Felix premia 75 imprese del Sud | due aziende foggiane tra le eccellenze

Due aziende di Foggia sono state riconosciute come eccellenze tra le 75 imprese premiate dal settore Industria Felix. L’evento si terrà nel pomeriggio di venerdì 5 giugno presso l’Acaya Golf Resort, in provincia di Lecce. La cerimonia è dedicata alle imprese più performanti di Basilicata, Calabria, Molise e Puglia, e rappresenta un momento di riconoscimento per le aziende che si sono distinte in queste regioni.

L'Acaya Golf Resort di Acaya, in provincia di Lecce, nel pomeriggio di venerdì 5 giugno sarà la location del 72° evento di Industria Felix - L'Italia che compete, dedicato alle imprese più performanti di Basilicata, Calabria, Molise e Puglia. L'iniziativa, basata su un'inchiesta giornalistica che. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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