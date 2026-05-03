Industria Felix cinque imprese messinesi tra le eccellenze del Centro e delle Isole premiate a Roma

Da messinatoday.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma sono state premiate cinque imprese di Messina riconosciute come eccellenze tra le realtà del Centro e delle Isole. A livello locale, il settore industriale affronta ancora sfide legate a problemi strutturali, ma alcune aziende dimostrano segnali di resilienza grazie a una buona organizzazione e solidità finanziaria. La premiazione si inserisce in un contesto di attenzione verso le imprese che si distinguono nel panorama economico regionale.

A Messina il tessuto produttivo continua a cercare spazio tra difficoltà strutturali e segnali di tenuta economica che arrivano soprattutto dalle imprese più solide e organizzate. In questo contesto si inserisce anche il riconoscimento nazionale arrivato da Roma con la nuova edizione di Industria.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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