A Torino, si svolgerà la cerimonia di premiazione delle 42 aziende più competitive del Nord Italia organizzata da Industria Felix. L’evento si terrà prossimamente, con un’altra tappa prevista per il 28 aprile a Roma, dedicata alle imprese del Centro Italia e delle Isole. La manifestazione mette in evidenza le imprese che si sono distinte per le loro performance economiche nell’ultimo periodo.

Il prossimo appuntamento di Industria Felix è in programma il 28 aprile a Roma dove saranno premiate le aziende del Centro Italia e delle Isole. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CENTRO STUDI INDUSTRIA FELIX SRL. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Industria Felix premia a Torino le 42 imprese più competitive del Nord

Comunicato Stampa: Industria Felix: il decennale della Lombardia con 70 imprese competitiveLa responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CENTRO STUDI INDUSTRIA FELIX SRL.

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