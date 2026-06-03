Indossate in gara e autografate | come le maglie del Giro arrivano ai tifosi grazie a MatchWornShirt
Durante il Giro d’Italia, alcune maglie usate in gara sono state autografate e messe in vendita. Grazie alla tecnologia Fabricks, i tifosi possono consultare informazioni approfondite sulle maglie, tra cui dettagli sull’utilizzo in corsa e autenticità. Le maglie, indossate dai corridori, sono state distribuite attraverso la piattaforma MatchWornShirt, permettendo ai fan di acquistare pezzi unici e firmati.
Attraverso la tecnologia Fabricks, i tifosi possono accedere a informazioni dettagliate sulla jersey, sulla gara e sull’atleta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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