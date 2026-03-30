SSC Napoli per il Teatro Sannazaro | all’asta 50 maglie autografate di Kevin De Bruyne

Il Teatro Sannazaro ha subito un incendio il 17 febbraio scorso, danneggiando una parte della struttura e causando danni materiali. In occasione di un'asta organizzata dall’SSC Napoli, sono state messe all’incanto cinquanta maglie autografate di Kevin De Bruyne. La vendita si inserisce in un'iniziativa legata al recupero del teatro e al sostegno delle attività culturali della città.

L’incendio che lo scorso 17 febbraio ha colpito il Teatro Sannazaro rappresenta una ferita per la città di Napoli e per il suo patrimonio culturale. Situato nel cuore di Chiaia e attivo da oltre un secolo, è uno dei luoghi più riconoscibili della tradizione teatrale napoletana. Per contribuire alla sua ricostruzione, SSC Napoli promuove un’iniziativa solidale rivolta ai tifosi e alla comunità. Da oggi, attraverso la piattaforma dedicata del partner MatchWornShirt saranno messe all’asta 50 cornici in tiratura limitata contenenti la maglia autografata e autenticata di Kevin De Bruyne. Le aste, denominate “SSC Napoli Teatro Sannazaro Charity... 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - SSC Napoli per il Teatro Sannazaro: all’asta 50 maglie autografate di Kevin De Bruyne Articoli correlati Il Napoli scende in campo per il Teatro Sannazaro: all'asta 50 maglie autografate di De BruynePer contribuire alla ricostruzione dello storico luogo di cultura nel cuore di Chiaia, il club partenopeo promuove un’iniziativa solidale rivolta ai... Leggi anche: Il Napoli mette all’asta 50 maglie di Kevin De Bruyne per finanziare la ricostruzione del Teatro Sannazaro: date e come partecipare