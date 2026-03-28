Il Napoli ha deciso di mettere all’asta 50 maglie autografate di De Bruyne, con l’obiettivo di sostenere il Teatro Sannazaro, colpito da un incendio il 17 febbraio che ha danneggiato il locale nel quartiere di Chiaia. La vendita delle maglie avverrà nelle prossime settimane, senza indicare ancora il ricavato o le modalità di vendita.

Per contribuire alla ricostruzione dello storico luogo di cultura nel cuore di Chiaia, il club partenopeo promuove un’iniziativa solidale rivolta ai tifosi e alla comunità Il Napoli scende in campo per il Teatro Sannazaro. L’incendio che lo scorso 17 febbraio ha colpito il luogo di cultura nel cuore di Chiaia rappresenta una ferita per la città e per il suo patrimonio artistico. Per contribuire alla sua ricostruzione, il club partenopeo promuove un’iniziativa solidale rivolta ai tifosi e alla comunità. Da venerdì 27 marzo, attraverso la piattaforma dedicata del partner MatchWornShirt, vengono messe all’asta 50 cornici in tiratura limitata contenenti la maglia autografata e autenticata di Kevin De Bruyne. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

© Napolitoday.it - Il Napoli scende in campo per il Teatro Sannazaro: all'asta 50 maglie autografate di De Bruyne

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