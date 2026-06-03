Indomita Le quattro giornate di Napoli
Le quattro giornate di Napoli” (Giannini Editore, Collana “I Sorsi”), del giornalista Domenico Pennone, con la prefazione di Guido D’Agostino. OGGi, Mercoledì 3 giugno, alle ore 18:00, la Libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri ospiterà la presentazione del libro “Indomita “. Le quattro giornate di Napoli” (Giannini Editore, Collana “I Sorsi”), del giornalista Domenico Pennone, con la prefazione di Guido D’Agostino. Lontano dalla retorica monumentale, “Indomita” si propone come un atto di dovere civico e un’operazione di public history. Il saggio ricostruisce l’insurrezione popolare che rese Napoli la prima grande città d’Europa a liberarsi autonomamente dall’occupazione nazifascista, concentrandosi non solo sugli eroi noti, ma su un vero e proprio mosaico sociale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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