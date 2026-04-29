Kevin De Bruyne ha vissuto una prima stagione in Italia caratterizzata da diverse difficoltà. Le sue prestazioni in campo sono state alternate e ha subito alcuni infortuni che hanno inciso sulla sua continuità. Il suo futuro con il Napoli appare ancora incerto, con i dirigenti che stanno valutando le prossime mosse. La presenza dell’esterno belga nel team è soggetta a possibili cambiamenti nei prossimi mesi.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La prima stagione italiana di Kevin De Bruyne è stata tutt’altro che lineare. Come racconta Repubblica, il fuoriclasse belga ha vissuto mesi tra entusiasmo e difficoltà, condizionati soprattutto dal grave infortunio del 25 ottobre che lo ha tenuto fuori per oltre quattro mesi. Repubblica sottolinea come il suo stop sia arrivato nel momento migliore, interrompendo una fase in cui il Napoli sembrava poter ambire a grandi traguardi. Il bilancio resta comunque significativo. Repubblica evidenzia come, nonostante le difficoltà, De Bruyne sia riuscito a lasciare il segno con 5 gol e 3 assist, mostrando a sprazzi la sua qualità.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Le quattro giornate di De Bruyne. In bilico il suo futuro con il Napoli”

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