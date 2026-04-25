Nel settembre del 1943, Napoli fu teatro di una rivolta popolare che portò alla liberazione dalla presenza delle truppe naziste e fasciste. Questa insurrezione, conosciuta come le Quattro Giornate, durò quattro giorni e si concluse con il controllo della città da parte dei cittadini stessi, senza l’intervento di forze esterne. La rivolta rappresentò un momento cruciale nella resistenza italiana durante la Seconda guerra mondiale.

Nel settembre 1943 l’insurrezione popolare trasformò Napoli nella prima città europea a scacciare nazisti e fascisti senza aiuti esterni Tra il 1940 e il 1943 Napoli visse una delle fasi più drammatiche della sua storia. Bersaglio strategico per il suo ruolo di porto militare, la città fu colpita da bombardamenti continui che la ridussero in macerie, causando fame, sfollamenti e una diffusa condizione di precarietà. La popolazione fu costretta a rifugiarsi nei ricoveri, mentre cresceva la consapevolezza dell’incapacità del regime fascista di garantire sicurezza e protezione. Il consenso nei confronti del fascismo, inizialmente presente, si sgretolò progressivamente sotto il peso della guerra.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Le Quattro Giornate di Napoli, la storia della rivolta che liberò la città dall’occupazione nazifascista

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