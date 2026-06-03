Una maxi rissa scoppiata nella notte ha coinvolto decine di giovani, causando panico e scontri violenti. La scena si è svolta nella zona di Santa Barbara, dove le scintille tra gruppi di ragazzi sono rapidamente degenerati in un episodio di guerriglia urbana. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per placare la situazione e avviare le indagini. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

La Spezia, 3 giugno 2026 – Scintille nella notte che improvvisamente fanno esplodere la Santa Barbara creando scene di panico e di vera e propria guerriglia. Scontri che non avvengono in un parcheggio isolato della periferia ma in pieno centro tra gli sguardi spaventati di turisti e cittadini a passeggio gustando un gelato e sorseggiando un cocktail in una serata dal clima già estivo. Ci sono decine di giovani coinvolti nella maxi rissa scoppiata sabato sera tra le vie Marsala e Calatafimi, cuore pulsante della movida cittadina. Due gruppi di giovani composti da italiani e stranieri si sono affrontati duramente a botte, sferrandosi colpi di cinture e lancio di sedie e oggetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Indagini sulla maxi rissa, decine di giovani coinvolti

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