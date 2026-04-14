Omicidio Enzo Ambrosino svolta nelle indagini | arrestati due uomini coinvolti nella rissa
Nella notte tra venerdì e sabato, a Induno Olona, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Varese con l'accusa di rissa aggravata. L'episodio ha portato alla morte di un uomo di 30 anni e al ferimento di altre due persone. Le indagini sono in corso, e gli arresti rappresentano una svolta nelle ricerche di responsabilità per l'aggressione che si è verificata durante l'evento.
I carabinieri di Varese hanno arrestato due persone accusate di rissa aggravata avvenuta nella notte tra venerdì e sabato a Induno Olona, Varese, durante la quale il 30enne Enzo Ambrosino è stato ucciso e altre due persone sono rimaste ferite. Si tratta di due italiani di 65 e 27 anni. La.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Enzo Ambrosino, due arresti per la rissa che ha portato all’omicidioInduno Olona, 14 aprile 2026 – Omicidio di Enzo Ambrosino, scattano due nuovi arresti.
Enzo Ambrosino, il 30enne ucciso in una rissa per un debito di pochi euro. C'è un arresto per l'omicidioUn debito irrisorio, poche centinaia di euro che si trascinavano da giorni tra tensioni e liti.
Omicidio nel Varesotto, domani interrogatorio davanti al gip del fermato. Enzo Ambrosino accoltellato sabato durante una rissa a Induno Olona #ANSA x.com
E' stato #interrogato per circa due ore l'uomo di 50 anni, residente a #Varese, #arrestato per l'#omicidio di Enzo Ambrosino avvenuto nella notte tra venerdì e sabato scorsi a IndunoOlona Sulla #Prealpina di oggi, in edicola e in edizione digitale, due pagi - facebook.com facebook