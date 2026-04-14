Omicidio Enzo Ambrosino svolta nelle indagini | arrestati due uomini coinvolti nella rissa

Nella notte tra venerdì e sabato, a Induno Olona, due uomini sono stati arrestati dai carabinieri di Varese con l'accusa di rissa aggravata. L'episodio ha portato alla morte di un uomo di 30 anni e al ferimento di altre due persone. Le indagini sono in corso, e gli arresti rappresentano una svolta nelle ricerche di responsabilità per l'aggressione che si è verificata durante l'evento.