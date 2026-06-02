Il Real Madrid sta preparando un’offerta per l’esterno olandese, che attualmente gioca con l’Inter. La società spagnola si sta muovendo per convincere il giocatore a trasferirsi, mentre l’Inter si sta concentrando sul mercato e accelera per un altro talento. Nel frattempo, si fanno più concrete le voci di un interesse del Real per l’esterno, con dettagli sulla clausola contrattuale che potrebbe facilitare il trasferimento.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, il club nerazzurro accelera per il talento dell’Atalanta, mentre si fanno concrete le sirene spagnole per l’esterno olandese. Il mercato dell’Inter si accende sulla corsia laterale destra con una strategia ben definita per il futuro immediato. In casa nerazzurra si parla tanto del possibile obiettivo Marco Palestra e nei giorni scorsi è trapelata una volontà chiara da parte del club: spingere sull’acceleratore a prescindere dalla partenza di Denzel Dumfries, per il quale c’è sempre il rischio della clausola rescissoria a luglio che permetterebbe al giocatore di liberarsi senza passare da ulteriori trattative. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Mercato Inter, ecco la verità sulla clausola di Dumfries: il Real prepara l’affondo. I dettagli

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