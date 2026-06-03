Sabalenka, che aveva conquistato il punto per vincere il match, ha perso poi dieci giochi consecutivi e ha subito l’eliminazione. La giocatrice, numero uno al mondo, si è trovata a perdere il set finale dopo aver avuto un vantaggio significativo. La sconfitta si è verificata nel corso di una partita valida per il torneo di Parigi, segnando l’uscita dalla competizione. La sua eliminazione si aggiunge a una serie di risultati sorprendenti nel torneo.

Continuano i colpi di scena al Roland Garros: anche la numero 1 al mondo del ranking Wta Aryna Sabalenka è stata eliminata. Sabalenka ha perso ai quarti di finale dello Slam parigino, seconda prova stagionale tra i Major, in rimonta contro la russa Diana Shnaider, numero 23 del ranking Wta, che si è imposta in tre set con il punteggio di 3-6, 7-5, 6-0 in 2 ore e 14 minuti. Sabalenka, finalista lo scorso anno a Parigi, era in vantaggio 6-3, 5-3 prima di accusare un clamoroso blackout che l’ha portata a subire una serie di 10 game persi di fila. Per Shnaider è la prima semifinale in un torneo dello Slam, affronterà ora la polacca Maja Chwalinska. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Incredibile a Parigi: Sabalenka serve per il match, poi crolla improvvisamente e perde 10 game consecutivi. È eliminata dal Roland Garros

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WITEK ROZBITA, GDZIE TKWI PROBLEM CHWALISKA SZALEJE W ROLAND GARROS! SIDOR I KOSTYRA ANALIZUJ

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