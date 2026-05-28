Jannik Sinner è stato eliminato dal Roland Garros dopo aver subito un malore durante il match. Dopo aver vinto i primi due set e essere avanti 5-1 nel terzo, si è fermato improvvisamente. Il giocatore ha accusato problemi legati al caldo, con episodi di vomito e malessere che lo hanno costretto a interrompere il gioco. La partita si è conclusa con la sua sconfitta, a pochi punti dalla vittoria.

Improvvisamente Jannik Sinner si è fermato. Dopo aver dominato il match contro Juan Manuel Cerundolo per due set, ed essere stato sul 5-1 nel terzo set, ad un game dalla vittoria l'azzurro ha iniziato ad avvertire problemi fisici. Una condizione che è calata visibilmente di minuto in minuto, tanto da costringerlo a perdere anche il primo turno di battuta di tutta la partita. Da lì un escalation repentina. Nel giro di pochi minuti dal 5-1 si è ritrovato sul 5-4 e nonostante gli interventi medici non è riuscito più a riprendere il filo della partita. Il caldo blocca Sinner, cosa è successo Inizialmente sembrava un problema legato alla gamba sinistra, ma poi sullo 0-40, 5-4, del terzo set ha deciso di fermarsi e ha chiamato il medical timeout. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Sinner eliminato dal Roland Garros, clamoroso a Parigi: il caldo, il malore e il vomito. Cambia tutto a un game dalla vittoria, cosa è successo

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DRAMMA PAOLINI: INFORTUNIO E SCONFITTA! CLAMOROSO: SI RITIRA VACHEROT! DJOKOVIC AVANZA

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