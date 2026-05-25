Il direttore sportivo e il presidente del Napoli si sono incontrati per decidere il nuovo allenatore della squadra. Dopo l'addio di Antonio Conte, la dirigenza sta valutando diverse opzioni. La riunione è avvenuta in un contesto riservato, senza ulteriori dettagli pubblicati. La scelta del tecnico sarà comunicata nelle prossime settimane.

Con l’addio di Antonio Conte, la dirigenza partenopea è al lavoro per scegliere il suo successore. La redazione di SkySport informa di una riunione in corso tra il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ed il patron Aurelio De Laurentiis per la scelta del nuovo allenatore che siederà sulla panchina partenopea la prossima stagione. Il nome di Max Allegri, in procinto di lasciare il Milan, sembra essere quello più accreditato per essere il successore del tecnico salentino. Spalletti: “Disposto a tutto per il Napoli. Torino asfissiante cambieremo qualcosa. Anno irripetibile, il prossimo” Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Incontro Manna-De Laurentiis: si sceglie il nuovo allenatore del Napoli

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