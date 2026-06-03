Incontri con l’autore e con il vino a Lignano dall’11 giugno al 3 settembre

Notizia in breve

Dal 11 giugno al 3 settembre si svolgono a Lignano eventi che combinano incontri con autori e degustazioni di vino. La rassegna propone un percorso tra generi diversi, tra narrativa, attualità, true crime, memoria, noir, saggistica e cultura locale. Gli eventi uniscono letture e discussioni letterarie con momenti di convivialità e assaggi enogastronomici, creando un’esperienza che coinvolge pubblico e autori in un contesto di dialogo e scoperta.