Incontri con l’autore e con il vino a Lignano dall’11 giugno al 3 settembre
Dal 11 giugno al 3 settembre si svolgono a Lignano eventi che combinano incontri con autori e degustazioni di vino. La rassegna propone un percorso tra generi diversi, tra narrativa, attualità, true crime, memoria, noir, saggistica e cultura locale. Gli eventi uniscono letture e discussioni letterarie con momenti di convivialità e assaggi enogastronomici, creando un’esperienza che coinvolge pubblico e autori in un contesto di dialogo e scoperta.
Un mosaico letterario che intreccia narrativa, attualità, true crime, memoria, noir, saggistica e cultura del territorio, accompagnando il pubblico in un percorso dove la parola scritta incontra il piacere della degustazione e della convivialità. Tornano dall’11 giugno al 3 settembre gli Incontri. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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