Concerti al tramonto | il Duomo di Milano apre le sue terrazze dall’11 giugno al 10 settembre

Dal 11 giugno al 10 settembre, il Duomo di Milano apre le sue terrazze per una serie di concerti serali durante le sere d’estate. Gli eventi, che si svolgeranno ogni giovedì, offriranno l’opportunità di ascoltare musica in un contesto unico, con la cattedrale come sfondo. La programmazione estiva prevede spettacoli che si terranno in orari che consentiranno di godere del tramonto e della vista sulla città. Le prenotazioni sono aperte e l’ingresso è riservato ai partecipanti.

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Milano, 19 maggio 2026 – Da giovedì 11 giugno a giovedì 10 settembre 2026, il Duomo di Milano torna a raccontarsi attraverso la musica con l'atteso calendario estivo di appuntamenti sulle Terrazze della Cattedrale. "Serate d'Incanto” si inserisce nel programma di proposte della Veneranda Fabbrica del Duomo dedicate ai visitatori. Ogni giovedì, il programma, affidato al coordinatore artistico Matteo Amadasi, si arricchisce di nuove proposte, accompagnando il pubblico in un viaggio tra la grande tradizione classica, nel solco dell'impegno costante nella valorizzazione di studentesse e studenti del Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano, con cui la Veneranda Fabbrica ha rinnovato anche quest'anno la collaborazione per l'iniziativa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Concerti al tramonto: il Duomo di Milano apre le sue terrazze dall’11 giugno al 10 settembre ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Concerto di Natale nel Duomo di Milano Sullo stesso argomento Centri estivi 2026: dal 22 giugno al 11 settembreLa Segreteria di Stato per l’Istruzione ha reso pubbliche le modalità operative dei centri estivi destinati al 2026, fissando l’avvio delle attività... Calendario scolastico Toscana 2026/2027: lezioni dal 15 settembre al 10 giugnoLa Regione Toscana, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, ha definito il quadro per il calendario scolastico 20262027. il Duomo di #Milano nerazzurra stasera al tramonto. tutti aspettano la squadra per concludere la festa dello #scudetto21 #double con #coppaitalia #IMmilano #FCIM ?? #ForzaInter #inter21 x.com Solo Italy Trip (Milano, Lago di Como, Bologna e Firenze) Cercando gemme locali e consigli non turistici reddit Il Duomo di Milano si accende al tramonto: torna Serate d’Incanto tra musica, arte e visite seraliDal tramonto alla notte, le Terrazze del Duomo tornano protagoniste dall'11 giugno con musica, cultura e viste mozzafiato nel cuore di Milano ... affaritaliani.it Concerti al tramonto: il Duomo di Milano apre le sue terrazze dall’11 giugno al 10 settembreMilano, 19 maggio 2026 – Da giovedì 11 giugno a giovedì 10 settembre 2026, il Duomo di Milano torna a raccontarsi attraverso la musica con l'atteso calendario estivo di appuntamenti sulle Terrazze ... ilgiorno.it