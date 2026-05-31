Il 10 giugno alle 18, la libreria Longo ospiterà il primo di tre incontri con autori. La serie di eventi prosegue con altri due appuntamenti programmati nel mese. I dettagli sugli autori e i titoli dei libri non sono stati comunicati. Gli incontri sono aperti al pubblico e si svolgeranno nel locale, senza eventi online. La libreria invita i lettori a partecipare per incontrare gli autori e scoprire nuovi libri.

La libreria Longo propone un giugno ricco di incontri. Il primo incontro che si terrà mercoledì 10 giugno alle ore 18.45 presso la libreria Longo in piazzetta degli Ariani 16A avrà come protagonista il libro ’Ariosto e la teoria. Intertestualità, ironia e realtà nel Furioso e nelle sue letture’ di Corrado Confalonieri (Ravenna, Longo Editore 2025). In tale occasione l’autore della Chapman University dialogherà con Nicolò Maldina dell’Università di Bologna su come fin dal Cinquecento l’Orlando furioso continui ancora oggi a prestarsi a una grande pluralità di sguardi. La settimana successiva, martedì 16 giugno sempre alle 18.45 l’autrice... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il giugno della Libreria Longo, tre incontri con l’autore

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