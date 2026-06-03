Incidente tra tre auto sulla Statale della Reggia di Caserta | c'è un morto
Un incidente tra tre auto sulla Statale della Reggia di Caserta ha provocato un morto. Le generalità della vittima non sono state rese note. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere l'intervento di soccorsi e forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.
Della vittima non sono ancora state rese note le generalità. La Statale è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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