Incidente tra tre auto sulla Statale della Reggia di Caserta | c'è un morto

Notizia in breve

Un incidente tra tre auto sulla Statale della Reggia di Caserta ha provocato un morto. Le generalità della vittima non sono state rese note. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere l'intervento di soccorsi e forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.