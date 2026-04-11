Incidente lungo la Statale 700 della ‘Reggia di Caserta’ | un morto

Un incidente si è verificato lungo la strada statale 700, al chilometro 11,000 a Casagiove, causando un decesso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, e si registrano rallentamenti nel traffico in direzione di Capua. La polizia sta gestendo la situazione e ricostruendo la dinamica dell’accaduto. La strada rimane parzialmente chiusa per consentire le operazioni di rilievo.

Tempo di lettura: < 1 minuto A causa di un incidente avvenuto lungo la strada statale 700 “della Reggia di Caserta” al km 11,000 a Casagiove, si registrano rallentamenti al traffico in direzione Capua. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto un’autovettura e un motociclo. Nell’impatto una persona ha perso la vita. Il tratto interessato è attualmente gestito a senso unico alternato. Sul posto sono presenti le Squadre Anas, le Forze dell’Ordine e il 118 per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente lungo la Statale 700 della ‘Reggia di Caserta’: un morto Cavallo morto alla Reggia di Caserta: la Corte d’Appello conferma condanna a un anno di reclusione per l’ex vetturinaLa Corte d’Appello di Napoli conferma la condanna a un anno di carcere per l’ex vetturina ritenuta responsabile della morte del cavallo Found Goal... Leggi anche: Incidente lungo la statale 16 a Giovinazzo: auto abbatte colonnina di rifornimento