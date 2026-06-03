Incidente tra due auto a Mariconda | nessun ferito grave

Due auto si sono scontrate questa mattina in via Premuda, nel quartiere Mariconda di Salerno. L’incidente non ha provocato feriti gravi. Le cause dello scontro sono ancora in fase di verifica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica. Non si segnalano altre conseguenze oltre ai danni ai veicoli coinvolti.

Paura, nella tarda mattinata di oggi, in via Premuda nel quartiere Mariconda, a Salerno, dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L'impatto si è verificato nel tratto tra il campetto sportivo San Matteo e l'impianto semaforico. Sul posto sono giunti i volontari di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Modena, auto falcia una decina di persone: ci sono feriti gravi

Notizie e thread social correlati

Terribile incidente, scontro tra due auto. Un morto e un ferito graveUn grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la Setteponti Levante a Loro Ciuffenna.

Incidente frontale tra due auto sulla Prenestina: un ferito graveNella mattinata del 6 maggio, sulla strada Prenestina SS155 a Paliano, si è verificato un incidente frontale tra due automobili.

Temi più discussi: Monza, incidente tra due auto in viale Brianza: una si ribalta. Ferito un 21enne; Incidente tra Partinico e Alcamo, scontro frontale tra due auto: un morto e quattro feriti; Torino Mirafiori, violento incidente tra due auto all'incrocio tra corso Unione e via Passo Buole: una si ribalta, cinque feriti; Scontro tra due auto, quattro feriti di cui uno grave.

Incidente stradale sulla statale 121, scontro tra due auto all'altezza di Piano Tavola x.com

Torino Mirafiori, violento incidente tra due auto all'incrocio tra corso Unione e via Passo Buole: una si ribalta, cinque feritiDisagi al traffico veicolare e tranviario, dubbi sul malfunzionamento dell'impianto semaforico che regola l'incrocio ... torinotoday.it

Modena, auto travolge passanti e guidatore accoltella una persona: decine di feriti, due gravi reddit

Scontro tra due auto a Tor San Lorenzo: morto un ragazzo di 20 anni, 4 feritiUn 20enne ha perso la vita in un incidente con un'altra auto sul lungomare di Marina di Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea ... fanpage.it