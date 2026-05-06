Incidente frontale tra due auto sulla Prenestina | un ferito grave
Nella mattinata del 6 maggio, sulla strada Prenestina SS155 a Paliano, si è verificato un incidente frontale tra due automobili. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 53 e ha coinvolto due veicoli. Una persona è rimasta ferita gravemente e trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente.
Incidente stradale nella mattinata del 6 maggio a Paliano, lungo la strada Prenestina SS155, all’altezza del chilometro 53.Per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato uno scontro frontale tra una Seat Leon, condotta da un uomo di 57 anni, e una Ford Fiesta guidata da una donna di 61.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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