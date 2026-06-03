Incidente tra auto e moto in via Parmenide | sul posto gli operatori di Strade Sicure

Incidente stradale questo pomeriggio in via Parmenide a Salerno. A scontrarsi un'automobile e un motociclo. Sul posto le forze dell'ordine e gli operatori di Strade Sicure. Le condizioni dei conducenti coinvolti e la dinamica del sinistro sono in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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