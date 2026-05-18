Questa mattina a Salerno, un incidente tra un’auto e una moto si è verificato in via Parmenide, nella zona di Mercatello. L’impatto si è verificato nella parte orientale della città, nei pressi di un cavalcavia. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di rilievo. Non sono ancora state rese note le condizioni dei coinvolti e le cause dello scontro. La polizia sta effettuando i rilievi sul posto.

L’incidente si è verificato nella mattinata nella zona orientale della città, nei pressi del cavalcavia di Mercatello Momenti di paura questa mattina a Salerno, dove un’auto e una moto si sono scontrate in via Parmenide, nella zona orientale della città. L’incidente è avvenuto nei pressi del cavalcavia di Mercatello. Ancora in fase di accertamento le cause che hanno portato all’impatto tra i due mezzi. Intervento di polizia municipale e Strade Sicure. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, impegnati nella ricostruzione della dinamica del sinistro e nell’accertamento delle eventuali responsabilità. Presenti anche i volontari dell’associazione Strade Sicure, che hanno provveduto alla pulizia e alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Salerno, scontro tra auto e moto a Mercatello: paura in via Parmenide

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Scontro tra auto e moto a Morbegno, paura per il motociclista

Leggi anche: Salerno, incidente in via dei Greci: scontro auto-moto, ferito centauro

A2 DEL MEDITERRANEO: AUTO CONTRO FURGONE, FERITO 55ENNE Incidente questa pomeriggio sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto Salerno-Reggio Calabria, in direzione Sud. Lo scontro è avvenuto poco prima... x.com

Incidente auto-moto al centro di Salerno, feriti un 21enne e una 18enne, entrambi ricoveratiIncidente stradale a Salerno, nello scontro tra un'auto e una moto sono rimasti feriti due ragazzi di 21 e 18 anni ... fanpage.it

Scontro frontale tra auto con 2 donne ferite, 32enne ricoverata a Salerno: è in codice rossoScontro frontale tra due auto a San Cipriano Picentino, in provincia di Salerno. Nell'impatto tra le due vetture Fiat, restano ferite due persone. Ad avere la peggio è una donna di 32 anni, rimasta ... fanpage.it