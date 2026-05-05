Incidente nei pressi delle Fonderie Pisano scontro fra auto e moto | Strade Sicure sul posto

Nella zona di via dei Greci, vicino alle Fonderie Pisano a Salerno, si è verificato un incidente tra un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti gli agenti di Strade Sicure per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nessuna informazione immediata riguardo a feriti o danni, ma sono state chiuse temporaneamente alcune corsie per agevolare i rilievi.

Un incidente stradale si è verificato a Salerno in via dei Greci, nei pressi delle Fonderie Pisano. Lo scontro ha coinvolto un'automobile e un motociclo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso e il personale del programma Strade Sicure. .🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Incidente stradale a Nocera, scontro fra auto: soccorsi sul postoUn grave incidente stradale si è verificato all'incrocio tra via Fratelli Fresa e via Atzori, asse viario situato al confine tra i comuni di Nocera... Incidente sulla Statale 18, scontro fra auto e moto: grave centauroUn incidente stradale si è verificato sulla Statale 18 nel territorio comunale di Montecorvino Pugliano all'altezza del cosiddetto “Cimitero degli... Una raccolta di contenuti Si parla di: Primo Maggio di lotta e speranza per le Fonderie Pisano - Salernonotizie.it. Fonderie Pisano chiuse, aria più pulita a FratteA pochi giorni dalla chiusura delle Fonderie Pisano a Salerno, nell'area di Fratte si è registrato un netto miglioramento della qualità dell'aria. È quant ... gazzettadisalerno.it I fumi tossici delle fonderie di SalernoDa anni gli abitanti della periferia di Salerno, in Campania, denunciano i danni alla salute provocati dallo stabilimento delle Fonderie Pisano, dal quale negli anni sono usciti tombini, chiusini e ... ilpost.it