Incidente a Chiaia chiusa via Crispi per scontro tra auto | ci sono 2 feriti 118 e vigili sul posto

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chiaia, via Crispi è stata temporaneamente chiusa a causa di un incidente tra due auto. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, soccorse dal personale del 118. La Polizia Locale è intervenuta per gestire la situazione e i rilievi del caso. La strada resterà chiusa fino al completamento delle verifiche e delle operazioni di messa in sicurezza.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Chiusa via Crispi per incidente, nello scontro tra auto sono rimaste ferite due persone. Sul posto 118 e Polizia Locale.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

“Ci sono diversi feriti”. Scontro tra treno e bus carico di studenti: vigili del fuoco, 118 e carabinieri sul postoUna mattinata iniziata come tante, fatta di corse contro il tempo, zaini in spalla e pendolari diretti verso Roma, si è trasformata improvvisamente...

Incidente sulla sopraelevata di Moncalieri: scontro tra auto e furgone. Uno dei veicoli prende fuoco, ci sono feritiUn incidente si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 14 aprile 2026, sulla sopraelevata di Moncalieri, dove si sono scontrati un'auto Fiat...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web