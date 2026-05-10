Incidente a Chiaia chiusa via Crispi per scontro tra auto | ci sono 2 feriti 118 e vigili sul posto

A Chiaia, via Crispi è stata temporaneamente chiusa a causa di un incidente tra due auto. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, soccorse dal personale del 118. La Polizia Locale è intervenuta per gestire la situazione e i rilievi del caso. La strada resterà chiusa fino al completamento delle verifiche e delle operazioni di messa in sicurezza.

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