Incidente sulla via Nettunense | auto contro il guardrail amputata la gamba a un 21enne
Un incidente stradale si è verificato all'alba di domenica sulla via Nettunense, al chilometro 12. Un'auto è finita contro il guardrail, causando il grave infortunio di un giovane di 21 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. È stata amputata una gamba all’uomo a causa delle ferite riportate. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.
Grave incidente stradale all'alba di domenica lungo la via Nettunense. All'altezza del chilometro 12.500, nel territorio di Ariccia, una Peugeot 208 con a bordo quattro giovani è uscita di strada autonomamente, finendo la corsa contro il guardrail.Secondo quanto ricostruito, il gruppo stava. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Un grave incidente stradale si è verificato sulla via #Nettunense, nel territorio di #Ariccia. Un’auto con a bordo quattro giovani tra i 20 e i 22 anni è finita fuori controllo schiantandosi contro il guardrail. L’impatto è stato violentissimo e ha avuto conseguenze dra facebook
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