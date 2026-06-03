Incidente sulla via Nettunense | auto contro il guardrail amputata la gamba a un 21enne

Notizia in breve

Un incidente stradale si è verificato all'alba di domenica sulla via Nettunense, al chilometro 12. Un'auto è finita contro il guardrail, causando il grave infortunio di un giovane di 21 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. È stata amputata una gamba all’uomo a causa delle ferite riportate. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.