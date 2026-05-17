Questa notte, intorno alle 3, si è verificato un incidente sulla tangenziale tra le uscite di zona Mellusi e Benevento centro. Un'auto ha impattato contro il guardrail, creando disagi alla circolazione. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e verificare le condizioni del conducente. Non sono stati riportati dettagli sulle eventuali conseguenze o altre vetture coinvolte. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per i rilievi del caso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente questa notte verso le 3 circa sulla tangenziale tra le uscite zona Mellusi e Benevento centro. Una Toyota Yaris con a bordo due persone, un uomo e una donna di 21 e 27 anni, è finita fuori controllo ed ha impattato contro il guardrail tornando sulla carreggiata a motore spento. A quel punto, impossibilitata a spostarsi in maniera autonoma, l’auto costituiva un pericolo per la circolazione stradale. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non è stato necessario l’intervento del 118. Sul posto sono giunti i Carabinieri per regolare il traffico ed effettuare i rilievi, mentre un carroattrezzi ha provveduto a recuperare l’auto e mettere in sicurezza la zona. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente sulla tangenziale, auto impatta contro il guardrail

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