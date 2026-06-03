Incidente sul lavoro alla raffineria di Stagno i sindacati | Operaio in servizio nel giorno della Festa della Repubblica Eni chiarisca
Un operaio è rimasto ferito nella mattinata di ieri, 2 giugno, all’interno della raffineria Eni di Stagno. L’incidente si è verificato nel giorno della Festa della Repubblica. I sindacati chiedono chiarimenti all’azienda sulla presenza del lavoratore nel sito durante questa giornata festiva. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dell’operaio.
Un operaio è rimasto ferito nella mattinata di ieri, martedì 2 giugno, all’interno della raffineria Eni di Stagno. Secondo quanto ricostruito, durante il proprio turno l’uomo sarebbe finito contro alcune travi, riportando ferite non gravi, ma rendendo necessario il trasporto in ospedale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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