Incidente sul lavoro alla raffineria di Stagno i sindacati | Operaio in servizio nel giorno della Festa della Repubblica Eni chiarisca

Notizia in breve

Un operaio è rimasto ferito nella mattinata di ieri, 2 giugno, all’interno della raffineria Eni di Stagno. L’incidente si è verificato nel giorno della Festa della Repubblica. I sindacati chiedono chiarimenti all’azienda sulla presenza del lavoratore nel sito durante questa giornata festiva. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dell’operaio.