Incidente sul lavoro operaio rischia di perdere le dita della mano

Un incidente sul lavoro si è verificato in uno stabilimento di produzione di plastica a Battipaglia, coinvolgendo un operaio di 50 anni. L'uomo ha riportato ferite che potrebbero portare alla perdita delle dita della mano. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti stanno accertando le cause dell’accaduto.

Incidente sul lavoro a Battipaglia in uno stabilimento che produce plastica dove operaio di 50 anni rischia di perdere le dita della mano. La centrale 118 ha immediatamente attivato la pubblica assistenza vopi che ha soccorso e trasportato l’infortunato all’ospedale di Battipaglia. Il centrodestra trema: crollo nei sondaggi, referendum perso e terremoto in. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti.. VIDEO Tante idee e voglia di crescere ancora: la storia dell’avvocato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incidente sul lavoro, operaio rischia di perdere le dita della mano Articoli correlati Battipaglia, incidente sul lavoro: operaio rischia di perdere le dita della manoL'incidente si è verificato all'interno di uno stabilimento industriale dedicato alla produzione di plastica. Operaio resta incastrato nel macchinario che gli trancia le dita: incidente sul lavoro a BattipagliaIncidente sul lavoro a Battipaglia, in provincia di Salerno: dita amputate a operaio 50 enne. If You Feel Behind in Life, This Will Change How You See Everything! Una selezione di notizie su Incidente sul lavoro operaio rischia di... Temi più discussi: Incidente sul lavoro, operaio di 22 anni muore in provincia di Padova; Incidente sul lavoro a Modena, operaio cade da un ponteggio e muore; Incidente sul lavoro a Sommacampagna, operaio grave dopo la caduta dall'alto; Precipita per 5 metri mentre installa un condizionatore, grave operaio. Operaio resta incastrato nel macchinario che gli trancia le dita: incidente sul lavoro a BattipagliaUn operaio resta incastrato in un macchinario mentre lavora e gli vengono tranciate le dita. L'incidente è avvenuto questa mattina, venerdì 27 marzo, attorno alle 12,30 a Battipaglia, in provincia di ... fanpage.it Incidente sul lavoro a Battipaglia, operaio ferito alla manoStampa Grave incidente sul lavoro questa mattina a Battipaglia, dove un operaio di 50 anni è rimasto seriamente ferito all’interno di uno stabilimento per la produzione di plastica. L’episodio si è ve ... salernonotizie.it SANDRIGO (VI) - CAMION SI RIBALTA, AUTISTA INTRAPPOLATO Incidente nel pomeriggio in Viale della Repubblica a Sandrigo (Vicenza). Un camion che trasportava lana di vetro è uscito di strada ribaltandosi. I vigili del fuoco hanno dovuto tagliare il parab - facebook.com facebook Perse il papà in un incidente quando non era ancora nata: alla bimba 250mila euro in risarcimento x.com