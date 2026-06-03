incidente sul lavoro a napoli uomo travolto da un mezzo pesante

Un uomo di 63 anni è deceduto nel pomeriggio di oggi in uno stabilimento industriale di via Fasano, nella zona orientale di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato travolto da un mezzo pesante all’interno dell’area di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto. La polizia ha avviato le indagini per chiarire l’accaduto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 63 anni è morto nel pomeriggio di oggi in uno stabilimento industriale di via Fasano, nella zona orientale di Napoli. Secondo una prima ricostruzione l’uomo è stato investito da un automezzo pesante impegnato in una manovra. Per la vittima, deceduta subito dopo l’impatto, inutili i tentativi di soccorso. Sul posto sono giunti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli che hanno avviato i primi accertamenti. Verifiche in corso anche da parte dell’ispettorato del lavoro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Incidente mortale in corso Garibaldi a Napoli, morte due donne

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