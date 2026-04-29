Un incidente sul lavoro si è verificato nel pomeriggio di lunedì 27 aprile in un’azienda agricola a Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Un uomo di 50 anni è stato travolto da una betoniera che si è ribaltata durante le operazioni sul sito. Nonostante i soccorsi, l’operaio è morto sul posto a causa delle ferite riportate. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incidente.

CASTELFIORENTINO (FIRENZE) – Non ce l’ha fatta l’operaio di 50 anni che lunedì 27 aprile 2026, è stato travolto da una betoniera che si è ribaltata in un’azienda agricola a Castelfiorentino (Firenze), in via Mellicciano. L’uomo, di origini albanesi, è deceduto stamattina, 29 aprile, all’ospedale Careggi di Firenze, dove era stato trasferito in condizioni disperate con l’elisoccorso Pegaso. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava utilizzando un mezzo miscelatore-betoniera che si è ribaltato. L’uomo, tempestivamente soccorso, è apparso in gravissime condizioni. Ricoverato in prognosi riservata, è deceduto dopo due giorni di agonia, a causa delle lesioni subite.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Castelfiorentino, incidente sul lavoro: morto operaio travolto da una betoniera

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