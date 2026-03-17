Incidente stradale in piazza Ovidio a Milano uomo travolto da un tir | morto sul colpo

Un incidente si è verificato in piazza Ovidio a Milano, dove un uomo è stato travolto da un tir mentre attraversava la strada. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e hanno avviato le indagini. La vittima è deceduta sul colpo. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Incidente stradale in piazza Ovidio a Milano: un uomo è stato investito da un tir mentre stava attraversando la strada. Il pedone è morto sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Incidente stradale in piazza Ovidio a Milano, uomo investito da un’auto: morto sul colpoIncidente stradale in piazza Ovidio a Milano: un uomo è stato investito da un'automobile. Leggi anche: Tragedia in piazza Ovidio: 75enne travolto e ucciso da un tir Contenuti e approfondimenti su Incidente stradale Temi più discussi: Incidente a piazza Vittorio: perde controllo dell'auto e finisce nel chiosco di fiori, ferita una passante; Crash test e simulatori di incidenti in piazza Maggiore a Bologna: sicurezza stradale per i giovani; Malore fatale alla guida nella zona di Chiaia, deceduto un uomo di 75 anni; Schianto auto-moto, centauro portato in ospedale. Incidente a piazza Vittorio: perde controllo dell'auto e finisce nel chiosco di fiori, ferita una passanteHa perso il controllo dell'auto che stava guidando ed è finita contro un fioraio investendo una passante. L'incidente stradale è avvenuto nel cuore dell'Esquilino nella tarda mattinata di domenica. Du ... romatoday.it Incidente stradale in Galleria Laziale a Napoli, 3 auto coinvolteGrave incidente nella Galleria Laziale di Napoli questa notte, con 3 auto coinvolte in un tamponamento a catena. Si tratta della galleria che collega Fuorigrotta a piazza Sannazaro. Ancora da chiarire ... fanpage.it "Giorgia, faccela tu la rotonda". Dopo l'ultimo incidente stradale, spunta l'appello alla premier. Succede a Roma e in particolare nella zona sud della capitale, tra il quartiere dell'Eur e Mostacciano: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è "di casa" nel quad x.com "Giorgia, faccela tu la rotonda". Dopo l'ultimo incidente stradale, spunta l'appello alla premier. Succede a Roma e in particolare nella zona sud della capitale, tra il quartiere dell'Eur e Mostacciano: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è "di casa" nel quad - facebook.com facebook