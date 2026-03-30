Operaio schiacciato da una pressa | Ciro Di Martino muore a 49 anni Incidente sul lavoro nel Salernitano
Un operaio di 49 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una pressa in un ovattificio nel Salernitano. L’incidente è avvenuto in un’azienda situata nel territorio di Bellizzi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La scena è stata messa sotto sequestro dai carabinieri, che stanno indagando sulle cause dell’accaduto.
Il tragico incidente sul lavoro si è verificato in un ovattificio di Bellizzi, nella provincia di Salerno. Per Ciro Di Martino non c'è stato nulla da fare: sulla vicenda indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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