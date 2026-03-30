Operaio schiacciato da una pressa | Ciro Di Martino muore a 49 anni Incidente sul lavoro nel Salernitano

Un operaio di 49 anni è morto dopo essere stato schiacciato da una pressa in un ovattificio nel Salernitano. L’incidente è avvenuto in un’azienda situata nel territorio di Bellizzi. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La scena è stata messa sotto sequestro dai carabinieri, che stanno indagando sulle cause dell’accaduto.