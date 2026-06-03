Incidente stradale sulla statale della Reggia di Caserta | un morto

Un incidente sulla statale 700 “Della Reggia di Caserta” ha provocato una vittima. L’incidente si è verificato tra le uscite di Caserta Zona Industriale e San Clemente, coinvolgendo tre veicoli. La persona deceduta non ha ancora reso note le proprie generalità. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non è stato possibile salvare la vita dell’automobilista. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una persona, di cui non sono state ancora rase note le generalità, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Caserta sulla statale 700 “Della Reggia di Caserta”, tra le uscite di Caserta Zona Industriale e San Clemente; tre i veicoli coinvolti nel sinistro. Il personale sanitario, intervenuto sul luogo dell’incidente, non ha potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per gli accertamenti necessari a determinare la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Per le verifiche dell’autorità giudiziaria e la successiva rimozione dei veicoli dalla sede stradale, la variante è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia con uscite obbligatorie a San Clemente e alla zona Industriale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Incidente mortale variante di Caserta

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