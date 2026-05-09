Incidente stradale per il sindaco di Ferrara | Alla guida la sua assessora | positiva all' alcoltest si è dimessa

Un incidente stradale ha coinvolto il sindaco di Ferrara, con alla guida la sua assessora. Dopo l’accaduto, l’assessora è risultata positiva all’alcoltest, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 gl. È stata denunciata e le è stata ritirata la patente. È stato inoltre disposto il sequestro del veicolo. La donna si è dimessa dal suo incarico.

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e l'assessora Francesca Savini sono rimasti coinvolti, nella serata di lunedì 4 maggio, in un incidente stradale a Sermide e Felonica, nel Mantovano. L'auto sulla quale viaggiavano, guidata da Savini, è uscita di strada finendo contro un albero e poi in un campo. Entrambi sono rimasti illesi. Savini è risultata positiva all'alcoltest con un tasso oltre 1,5 grammi per litro (il limite è 0,5). Per l'assessora è scattato il ritiro della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il sequestro del veicolo con successiva confisca. Savini ha rassegnato le dimissioni.,, Savini era assessora comunale di Ferrara a Pnrr, anagrafe, stato civile e servizi demografici.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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