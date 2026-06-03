Incidente per Emanuele Pozzolo | fuori strada con il suv nel Biellese

Notizia in breve

Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è rimasto coinvolto in un incidente nel Biellese ieri pomeriggio. Il suo suv è uscito di strada mentre percorreva una strada che porta a Cossato. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti o feriti. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente. La dinamica precisa dell’accaduto non è ancora stata comunicata.