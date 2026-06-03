Incidente per Emanuele Pozzolo | fuori strada con il suv nel Biellese
Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è rimasto coinvolto in un incidente nel Biellese ieri pomeriggio. Il suo suv è uscito di strada mentre percorreva una strada che porta a Cossato. Non sono stati segnalati altri veicoli coinvolti o feriti. Le autorità stanno verificando le cause dell’incidente. La dinamica precisa dell’accaduto non è ancora stata comunicata.
Emanuele Pozzolo, esponente di Futuro Nazionale, è finito fuori strada a bordo del suo suv nel biellese ieri pomeriggio mentre percorreva che porta a Cossato. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale. A quanto si apprende, Pozzolo sottoposto ad alcol test, è risultato con un tasso alcolmenico di molto al di sopra del limite. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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