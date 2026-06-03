Oggi a Firenze si sono verificati quattro incidenti stradali in rapida successione, causando il blocco del traffico nel quartiere ovest della città. Tra questi, un incidente mortale sul ponte all’Indiano ha provocato la paralisi del traffico fino all’ora di pranzo. Sono stati segnalati anche altri tre tamponamenti ravvicinati. La circolazione è rimasta fortemente congestionata per diverse ore, con le autorità che hanno definito le condizioni come “difficili”.

FIRENZE – Mattinata di passione oggi, 3 giugno 2026, per il traffico cittadino a Firenze a partire dal quadrante ovest della città, con quattro incidenti stradali avvenuti a distanza ravvicinata. Il più grave è stato uno scontro mortale alle 4.30 sul viadotto all’Indiano (chiuso e poi riaperto) dove un uomo straniero ha perso la vita investito da uno scooter. Poi un impatto su viale Talenti con conseguenti code in entrata per chi arrivava dalla Fi-Pi-Li. E poi altri sinistri in viale Guidoni e in zona via delle Porte Nuove-via del Ponte alle Mosse. Insomma una mattinata da bollino rosso per cittadini, pendolari e studenti. La circolazione,... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incidente mortale ponte all’Indiano: traffico paralizzato fino all’ora di pranzo. Altri tre sinistri ravvicinati. Funaro: “Ore difficili per la città”

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