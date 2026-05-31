Nel pomeriggio di domenica 31 maggio 2026 si è verificato un incidente mortale in una galleria della provincia di Brescia, con vittime coinvolte. Il sinistro ha causato il blocco del traffico, che si è protratto per diverso tempo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incidente o sul numero di persone coinvolte.

Nel pomeriggio di domenica 31 maggio 2026 una tragedia si è consumata sulle strade della provincia di Brescia. Due automobili si sono scontrate frontalmente all’interno di una galleria lungo la strada statale 42, nel territorio di Breno, in Valcamonica. L’impatto non ha lasciato scampo a due persone, un uomo e una donna, che hanno perso la vita nonostante il rapido intervento dei soccorritori. I dettagli sull’accaduto restano ancora parziali, mentre le forze dell’ordine lavorano per ricostruire la dinamica del sinistro stradale. L’allarme è scattato poco dopo le 15.30. La centrale operativa dell’ Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto tre ambulanze, un’automedica e un elicottero decollato da Sondrio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Incidente mortale in galleria, ci sono vittime: traffico paralizzato

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INCIDENTE SHOCK IN GALLERIA: CI SONO DUE MORTI NELL'IMPATTO. LE VITTIME SONO UN 19ENNE E UN 46ENNE

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