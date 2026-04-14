Incidente sulla Fipili | scontro auto-tir dopo l’uscita del Ponte all’Indiano Traffico nel caos verso Firenze

Un incidente si è verificato questa mattina sulla Fipili, poco dopo l’uscita dal Ponte all’Indiano, coinvolgendo un’auto e un tir. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. La circolazione sulla strada è rimasta bloccata o rallentata, causando lunghe code e disagi per chi si dirige verso Firenze. La situazione è ancora in fase di gestione e sono in corso le operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti.

FIRENZE – Un’altra mattinata di disagi per gli automobilisti della Fipili oggi, 14 aprile 2026. I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 10 all’altezza di Firenze per lo scontro fra un tir e un’auto poco dopo l’uscita del Ponte all’Indiano. Il mezzo pesante si è ribaltato ostruendo completamente la carreggiata Gli occupanti dei duem mezzi sono stati soccorsi dal personale sanitario. La circolazione risulta bloccata in direzione Firenze con uscita obbligatoria sulla corsia che si immette sul viadotto dell’Indiano. Sul posto anche Polizia Stradale e Polizia Locale. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Incidente sulla Fipili: scontro auto-tir dopo l’uscita del Ponte all’Indiano. Traffico nel caos verso Firenze Leggi anche: Incidente FiPiLi: scontro auto-moto fra Lastra a Signa e Scandicci. Traffico in tilt verso Firenze Incidenti sulla Fipili: auto in fiamme a Empoli, scontro a Navacchio. Traffico nel caosPISA – Nuova giornata di disagi sulla Fi-Pi-Li oggi, 9 aprile 2026, a causa di due incidenti. Ore 10.30: In #A1 per incidente 6 km di coda verso Nord tra Bivio Complanare Firenze nord-A11 e Bivio A1/Variante di Valico. In #FiPiLi 4 km di coda per incidente tra Lastra a Signa e Firenze Viadotto all'Indiano con traffico bloccato tra Firenze Scandicci e x.com Incidente a Santa Maria del Taro: fuori strada in autonomia, necessario l’intervento dei vigili del fuoco - facebook.com facebook