All’alba di oggi, 3 giugno, si è verificato un incidente mortale sul Ponte all’Indiano. Un veicolo è uscito di strada e ha coinvolto più persone. Un uomo di circa 50 anni è rimasto ferito gravemente e trasportato in ospedale. La polizia ha delimitato l’area e avviato le indagini per chiarire le cause dello schianto. Nessun’altra informazione è stata comunicata al momento.

Firenze, 3 giugno 2026 – Gravissimo incidente all’alba di questa mattina, 3 giugno, sul Ponte all’Indiano. Secondo le prime informazioni nello scontro, avvenuto poco prima delle 5, sarebbero diversi i messi coinvolti tra cui un motorino e un’auto. Da chiarire ancora le dinamiche e le cause dello scontro nel quale un uomo ha perso la vita. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un 52enne che viaggiava in sella al motorino: dopo i primi accertamenti è stato trasportato in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Careggi. Sul posto anche la polizia municipale che si occupa dei rilievi. Notizia in aggiornamento... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente mortale all’alba sul Ponte all’Indiano. Ferito gravemente anche un cinquantenne

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